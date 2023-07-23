23 июля рано утром не стало выдающегося художника Михаила Изотова. Он скончался после продолжительной болезни. Мастеру было 67 лет.Свою жизнь Михаил Николаевич посвятил искусству и

23 июля рано утром не стало выдающегося художника Михаила Изотова. Он скончался после продолжительной болезни. Мастеру было 67 лет.Свою жизнь Михаил Николаевич посвятил искусству и преподаванию. Он был профессором ВлГУ, воспитал несколько поколений талантливых художников, которые, как и их наставник, прославили Владимирскую область и Россию своими работами.В картинах Михаила Изотова всегда отражалась красота родной земли.