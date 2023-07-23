Пропадают в лесах. В субботу 22 июля спасатели аварийно-спасательного формирования «Службы мониторинга Владимирской области» занимались поиском двух человек в Камешковском районе.

Пропадают в лесах. В субботу 22 июля спасатели аварийно-спасательного формирования «Службы мониторинга Владимирской области» занимались поиском двух человек в Камешковском районе. Неподалёку от деревни Новая Печуга в лесу пропал мужчина. Дежурная смена выезжала в район поиска. Эта история завершилась благополучно, мужчина вышел из леса самостоятельно. Второй случай произошел в районе деревни Давыдово. Спасателям поступило сообщение