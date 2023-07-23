В Муроме пациент, находясь на лечении в одной из больниц, украл деньги у соседки по палате. На...

В Муроме пациент, находясь на лечении в одной из больниц, украл деньги у соседки по палате.На прошлой неделе в дежурную часть МО МВД России «Муромский» обратилась 36-летняя местная жительница.Выяснилось, что женщина проходила лечение в одном из медицинских учреждении, где у неё украли 11 000 рублей.«В этот же день полицейские ППС совместно с оперативниками уголовного розыска по имеющейся ориентировке задержали на одной из улиц окружного центра ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 33-летнего безработного уроженца Перми...» - сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Как оказалось, задержанный действительно украл эти 11 000 рублей. Мужчина пояснил, что находясь на лечении в медицинском учреждении, познакомился с женщиной из соседней палаты. К ней, как уточняется, он периодически приходил пить чай.В какой-то момент мужчина увидел, что его новая знакомая положила в тумбочку крупную сумму.И в один из дней, пока женщина спала, злоумышленник украл все деньги, а затем сбежал из больницы. Любопытно, что потратить он успел лишь 1500 рублей.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемого заключили под стражу.Фото: pxfuel.com