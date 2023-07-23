Смертельная авария произошла 22 июля в 01:25 в Коврове. По предварительной информации УМВД области, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ, ехал в сторону улицы Комсомольской, выехал на встречку, где

Смертельная авария произошла 22 июля в 01:25 в Коврове. По предварительной информации УМВД области, 18-летний водитель автомобиля ВАЗ, ехал в сторону улицы Комсомольской, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Рено» под управлением 28-летнего мужчины. В результате ДТП пострадали пятеро человек: водитель ВАЗа и его 18-летний пассажир направлены на амбулаторное лечение, еще один 18-летний пассажир