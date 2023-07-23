Владимирский природоохранный прокурор добивается от руководства Национального парка «Мещера»...

Владимирский природоохранный прокурор добивается от руководства Национального парка «Мещера» устройства полос - барьеров.Установлено, что в 2022 году учреждением не в полном объёме проведены мероприятия по противопожарному обустройству лесов.В Уршельском, Палищенском и Тихоновском участковых лесничествах не произведено устройство почти 20 км минерализованных полос, которые служат барьером в распространении лесных пожаров.«В Курловском, Палищенском и Тихоновском – на протяжении 48 км не произведён уход за полосами...» - уточняет пресс-служба региональной прокуратуры.При этом, в 2022 году на территории ФГБУ «НП «Мещера» зафиксированы 12 лесных пожаров, общей площадью 3,7 га, в том числе в Уршельском и Курловском лесничествах. Как оказалось, план по устройству минерализованных полос (и уходу за ними) не был выполнен.Прокуратурой в ФГБУ «НП «Мещера» было внесено представление. Однако нарушения так и не устранили.В итоге прокурором в суд было направлено соответствующее исковое заявление. Сообщается, что на данный момент все требования удовлетворены, а исполнение решения суда контролируется.Фото: pxfuel.com