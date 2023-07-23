Во Владимире «Народный фронт» обнаружил опасные для жизни горожан здания. Пресс-служба...

Во Владимире «Народный фронт» обнаружил опасные для жизни горожан здания.Пресс-служба Регионального исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт» осмотрели заброшенные здания города Владимира. И обнаружили, цитируем, «опасные для жизни горожан нарушения».Так, особое внимание было обращено на дом, расположенный по адресу: улица Большая Московская, здание 27 «А». Этот заброшенное строение представляет реальную опасность для прохожих.Фундамент здания разрушается, а разбитые стекла из окон могут в любой момент упасть на прохожих, которые идут по пути к ближайшей остановке. Кроме того, окна не закрыты, что позволяет любому желающему проникнуть внутрь.Также была отмечена военная часть на улице - Октябрьский военный городок, здание №12. Она огорожена двухметровым забором, но представители президентского движения нашли проходы.«Вероятно, на закрытую территорию регулярно проникают подростки, что очень опасно для их жизни… Все выявленные нарушения в ходе осмотра, были переданы ответственным лицам, которые отвечают за обеспечение безопасности и обслуживание заброшенных домов» - рассказывают активисты «Народного фронта».«По закону безопасность этих зданий должны обеспечивать их собственники, но администрация города Владимира, особенно в летний период, проводит большое количество рейдов для изучения ситуации, для её мониторинга. И по итогу этих рейдов и выявленных нарушений, направляет советующие письма в те организации, которые владеют собственностью и которые должны обеспечить безопасность своих зданий...» – отмечает Игорь Ефремов, исполняющий обязанности начальника управления связей с общественностью и СМИ администрации города Владимира.Активисты призывают навести порядок в городе. Заброшенные здания представляют реальную угрозу для горожан. И особенно для подростков, которые в любой момент могут проникнуть на территорию разрушающихся зданий.Фото Регионального исполкома общероссийского общественного движения «Народный фронт»