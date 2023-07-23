Во Владимире временно приостановят подачу газа в двух микрорайонах. Об этом сообщает пресс-служба...

Во Владимире временно приостановят подачу газа в двух микрорайонах.Об этом сообщает пресс-служба администрации города Владимира со ссылкой на филиал АО «Газпром газораспределение».Стало известно, что это вынужденная и лишь временная приостановка подачи газа в двух отдаленных микрорайонах областного центра.Причина - необходимость проведения ремонтных работ на газопроводе высокого давления.Дата отключения: 25 июля 2023 года (во вторник на следующей неделе) с 9 утра до 16 часов вечера.На время ремонтных работ без газа останутся все абоненты микрорайонов Никулино и Шепелево.Коммунальные службы приносят владимирцам свои извинения и просят учесть время отключения при планировании своего дня.Фото: pxfuel.com