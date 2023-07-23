Во Владимире высадили более тысячи сортовых бархатцев. У Красносельского пруда во Владимире...

Во Владимире высадили более тысячи сортовых бархатцев.У Красносельского пруда во Владимире сегодня обновили клумбы. Специалисты высадили более тысячи сортовых лимонно-золотистых тагетисов - бархатцев. Теперь каждому нужно прижиться.В МКУ "Благоустройство" надеются, что клумба сможет радовать горожан и осенью.Во Владимире - 56 цветников. Их общая площадь - 6 000 квадратных метров.Весной и летом специалисты высаживают до 320 000 цветов.В планах-озеленение еще нескольких новых общественных пространств - например, сквера имени Героя России Романа Кутузова и улицы Гвардейской в микрорайоне Юрьевец.