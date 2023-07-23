Во Владимирской области может появиться коллекционная трехрублевая монета, посвященная творчеству...

Во Владимирской области может появиться коллекционная трехрублевая монета, посвященная творчеству Виктора Цоя.В России в обращение вышла новая - коллекционная - трехрублевая монета, посвященная творчеству, пожалуй, самого известного советского рок-музыканта, основателя и солиста группы "Кино" Виктора Цоя.Лицевая сторона монеты оформлена традиционно: герб, номинал, дата выпуска, проба сплава, масса драгоценного металла.Оборотную сторону украшает рельефное изображение портрета Цоя с микрофоном на фоне гитары, объятой символическими языками пламени.И даты жизни "Звезды по имени Солнце": 1962-й - 1990-й годы.Тираж серебряной монеты - всего 5 000 штук.