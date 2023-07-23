Во Владимирской области появится новая мера поддержки при рождении ребёнка.
Проект закона о её...
Во Владимирской области появится новая мера поддержки при рождении ребёнка.
Проект закона о её предоставлении в региональный парламент внесло правительство области.
Родители смогут сами выбрать, будет ли это подарочный набор или выплата в 10 000 рублей.
Как отметил губернатор Александр Авдеев, "сумма пока небольшая, но она станет подспорьем для родителей".
По мере развития экономики региона и роста доходов областного бюджета появится возможность её увеличения.
Подарки будут вручать малышам, которые появятся на свет в государственных родильных домах региона.
При депутатской поддержке этой инициативы первые презенты семьи смогут получить уже с октября этого года.