Во Владимирской области появится новая мера поддержки при рождении ребёнка. Проект закона о её...

Во Владимирской области появится новая мера поддержки при рождении ребёнка.Проект закона о её предоставлении в региональный парламент внесло правительство области.Родители смогут сами выбрать, будет ли это подарочный набор или выплата в 10 000 рублей.Как отметил губернатор Александр Авдеев, "сумма пока небольшая, но она станет подспорьем для родителей".По мере развития экономики региона и роста доходов областного бюджета появится возможность её увеличения.Подарки будут вручать малышам, которые появятся на свет в государственных родильных домах региона.При депутатской поддержке этой инициативы первые презенты семьи смогут получить уже с октября этого года.