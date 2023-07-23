Во Владимирской области самой молодой невестой оказалась 16-летняя девушка, а пожилой — 89-летняя...

Во Владимирской области самой молодой невестой оказалась 16-летняя девушка, а пожилой — 89-летняя женщина.Информацию (статистику) за первое полугодие 2023 года опубликовала пресс-служба Правительства Владимирской области.Выяснилось, что наш регион популярен для регистрации браков и у жителей других областей. Любви не только "все возрасты", но и города... "покорны"!Например, к нам приезжают женихи и невесты из Москвы, Московской, Нижегородской, Ивановской, Ростовской, Донецкой, Ленинградской и Тверской областей. В «списках» невест даже девушки из Татарстана, Луганской Народной Республики и города Санкт-Петербург.За первые полгода 2023 года во Владимирской области было зарегистрировано 3 067 браков.Отмечается, что самому юному жениху - 17 лет, а самому пожилому — 89 лет.Самой юной невесте — 16-лет, а самой зрелой — 84 года.Это интересно!Самой популярной датой стала не 8 июля (День семьи, любви и верности), как многие предсказывали, а «23 июня 2023 года». Видимо, всё дело в магии цифр.Фото: pxfuel.comЧитайте также:Татьяна Голикова заявила, что Владимирская область входит в условный кластер «Демографическая зима»: https://vladtv.ru/society/146111/Рекорд года: в отделах ЗАГС Владимирской области в зеркальную дату свои отношения зарегистрировали 110 пар молодоженовhttps://vladtv.ru/society/145827/