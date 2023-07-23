Во Владимирской области семьи из посёлка Асерхово долгое время жили в многоквартирном доме с...

Во Владимирской области семьи из посёлка Асерхово долгое время жили в многоквартирном доме с протекающей крышей.Собинской межрайонной прокуратурой была проведена проверка соблюдения законодательства по обращению жителей поселка Асерхово.Семьи пожаловались на то, что крыша и чердачное помещение их многоквартирного дома находится в катастрофическом состоянии: в дождливую погоду в жилых помещениях образуются протечки. И при этом работники управляющей организации никаких мер по проведению ремонтных работ не принимают.При осмотре крыши прокуратурой действительно были обнаружены повреждения металлической кровли (пробоины), нарушение плотности отдельных металлических листов (листы были погнуты), а также «просветы» между ними.Явными были и сухие следы протечек с крыши (в «подъезде») на втором этаже.«Обследование кровли дома управляющей компанией ранее надлежащим образом не осуществлялось...» - подтверждает пресс-служба региональной прокуратуры.В итоге прокурором в адрес руководителя управляющей компании было внесено представление. И по факту — ремонт кровли был всё же выполнен.«Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, возмещен ущерб собственникам жилого помещения...» - уточняет пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В настоящее время полное устранение нарушений контролируется.Фото: pxfuel.com