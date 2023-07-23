Во Владимирской области в поле зрения фотоловушки попал сонный оленёнок. Дикий олень не только...

Во Владимирской области в "поле зрения" фотоловушки попал сонный оленёнок.Дикий олень не только попался в фотоловушку, но успел и поесть, и поспать.Владимирский фотограф Владислав Тябин вновь радует новыми снимками.Устанавливая камеру в укромном месте в пойме, "фотоохотник" надеялся запечатлеть семью кабанов за ужином. Но оказалось, что для кабанов - обеденный стол, для оленей - лежанка.Сонный детёныш пришёл на место, объел ближайшие кусты и сытый, сладко уснул.Фото: Владислав Тябин