Во Владимирской области в поле зрения фотоловушки попал сонный оленёнок.
Дикий олень не только...
Во Владимирской области в "поле зрения" фотоловушки попал сонный оленёнок.
Дикий олень не только попался в фотоловушку, но успел и поесть, и поспать.
Владимирский фотограф Владислав Тябин вновь радует новыми снимками.
Устанавливая камеру в укромном месте в пойме, "фотоохотник" надеялся запечатлеть семью кабанов за ужином. Но оказалось, что для кабанов - обеденный стол, для оленей - лежанка.
Сонный детёныш пришёл на место, объел ближайшие кусты и сытый, сладко уснул.
Фото: Владислав Тябин