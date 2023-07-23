За первую половину 2023 года во Владимирской области из оборота изъято более 400 поддельных...

За первую половину 2023 года во Владимирской области из оборота изъято более 400 поддельных купюр.Увы, от получения фальшивой купюры не застрахован никто. Однако стоит помнить, что за изготовление, хранение, сбыт (перевозку) поддельных денег предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 186 УК РФ. Максимальное наказание - срок до 15 лет. Поэтому, обнаружив фальшивую купюру, не стоит её «сбывать» в магазинах. Единственный верный выход в такой ситуации - обратиться в полицию.За первую половину 2023 года на территории Владимирской области из оборота изъято более 400 поддельных денежных купюр различного достоинства, информирует региональная пресс-служба УМВД России.Лидируют по количеству подделок: банкноты 5 000, 2 000 рублей, 100 долларов (США) и 50 Евро.Например, в июне текущего года в отдел полиции Александровского района поступило сообщение от кассира финансового учреждения об обнаружении поддельной тысячерублевой купюры (поступила с автозаправочной станции).А в Собинке менеджер банка обнаружила пятитысячную купюру, поступившую из сетевого магазина.«Банкнота достоинством 2 000 рублей вызвала сомнения в подлинности у работника банка в Муроме. Данная купюра была обнаружена среди наличности, поступившей от индивидуального предпринимателя. Поддельные 5 000 рублей среди денег, поступивших из супермаркета, в июле выявила менеджер банка в Муроме, о чем сразу сообщила в полицию...» - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В июне этого же (2023 года) сотрудники УЭБиПК УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из регионального УФСБ России задержали двоих злоумышленников, которые продавали фальшивые доллары.В настоящее время расследование других уголовных дел также продолжается.Как можно определить подлинность купюры?Всегда следует обращать внимание на:- наличие радужного перелива с лицевой стороны банкноты (в поле рядом с изображением постамента);- наличие микроперфорации;- изображение животных на купюрах номиналом 5 000 рублей;- наличие микротекста.Фото: pxfuel.com