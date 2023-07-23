Жителей Владимирской области приглашают принять участие в благотворительной акции «Помоги собраться...

Жителей Владимирской области приглашают принять участие в благотворительной акции «Помоги собраться в школу».Тем временем школьники региона уже готовятся к новому учебному году. Жителей региона призывают принять участие в благотворительной акции и помочь собрать в школу детей из многодетных и малообеспеченных семей.Рюкзаки, тетради, пеналы, ручки, цветные карандаши, дневники, акварельные краски, альбомы и другие канцтовары. вот неполный список того, что нужно положить в школьный рюкзак. И это помимо формы, обуви.Участники акции могут разделить бремя расходов семей, находящихся в трудной финансовой ситуации.Подарки к новому учебному году принимают в отделах соцобслуживания и в реабилитационных центрах для несовершеннолетних.Акция завершится в День знаний.