В программу вошли 11 проектов.

Образовательные учреждения Владимира получат 21 миллион рублей для реализации ряда проектов. Как сообщил мэр Дмитрий Наумов во вторник, 23 июля, поддержка будет оказана 11 инициативам. Школы №21 и №36 получат по 5 миллионов рублей на реализацию проекта «Быстрее, выше, сильнее – вместе» и на создание инженерного класса. Детская школа хореографии получит более 3,2 миллиона рублей для ремонта крыши.В школе №19 планируется установить современный информационно-библиотечный центр, а в школе №44 создадут музейную экспозицию под названием «Своих не бросаем!». На эти инициативы выделят по 2 миллиона рублей. Аналогичная сумма будет направлена на ремонт крыши в Городском центре здоровья.Также около 500 тысяч рублей будут распределены между гимназией №35, а также школами №9, 11, 38 и 47. Эти финансирование пойдет на организацию фестиваля «Дружба. Творчество. Доверие», юнармейского слета, создание комнаты психологической разгрузки, креативного кластера «ПРОАРТ» и коворкинга «Точка».