Бывшему начальнику одного из предприятий во Владимире вынесен приговор за получение коммерческого...

Бывшему начальнику одного из предприятий во Владимире вынесен приговор за получение коммерческого подкупаЛенинским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении бывшего начальника отдела материально-технического обеспечения одного из предприятий областного центра. Он признан виновным в получении коммерческого подкупа в крупном размере.Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина, занимавший указанную должность, в период с 11.06.2020 по 28.07.2021 получал от лица, представляющего интересы коммерческой организации, деятельность которой осуществляется на территории Чувашской Республики, - поставщика продукции, незаконное вознаграждение в размере свыше 200 тысяч рублей.За это осужденный, возглавлявший отдел, осуществляющий согласование условий и сроков поставок товаров, определяющий наименование, ассортимент и количество товаров, необходимых к поставке, оказывал содействие в обеспечении необходимых объемов поставок указанной продукции.В период с 03.07.2020 по 31.12.2021 по заказам товаров, оформленных осужденным, осуществлена оплата в сумме свыше 2,8 млн рублей.В итоге виновному назначен штраф 1 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с обеспечением коммерческих организаций товарно-материальными ценностями, на срок 3 года.Приговор суда не вступил в законную силу.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky