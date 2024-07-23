Для ликвидации пожара на федеральной трассе М-7 в Петушинском районе привлекались 2 единицы...

Для ликвидации пожара на федеральной трассе М-7 в Петушинском районе привлекались 2 единицы техники и 7 спасателей МЧСРано утром 23 июля 2024 года на федеральной трассе М-7 в Петушинском районе произошел пожар. По приезду сотрудников МЧС наблюдалось горение грузовой "Газели", на предварительной площади три квадратных метра.Информация о погибших и пострадавших не поступала. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области