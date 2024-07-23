Фонтан горячей воды: стала известна причина взрыва трубы на улице Пугачева во Владимире Фонтан...

"Фонтан горячей воды": стала известна причина взрыва трубы на улице Пугачева во ВладимиреФонтан горячей воды неожиданно забил во Владимире. Внеплановый горячий источник появился в районе улицы Пугачева - в пик струя воды достигала нескольких метров в высоту. Кипяток ударил в стоящий рядом дом и на тротуары. Сильно пострадала местная булочная. СНХМарина - продавец:- Я просто услышала, как будто был взрыв. Потом смотрю в окно, думала, это ураган. А смотрю, в окно хлещет вода. Как будто вот из ведра. И вся грязная. А потом вода эта начала затекать в магазин. Со всех сторон. Причем, горячая.Момент прорыва засняла камера видеонаблюдения. Как нам сообщили в компании Т-Плюс, фонтан возник из-за проводящихся гидравлических испытаний на прочность и плотность - плановая прессовка. И она выявила дефект. Очевидно, немалый.Днем на место прибыли аварийные службы. Авария локализована, - сообщили в компании. Там также рассказали, что готовы возместить ущерб пострадавшим. Очевидцы сообщают о, как минимум, одном мужчине, получившем травму. В него попал кусок тротуарной плитки - ее разбило струей. Отлетевшими камнями также повреждены припаркованные у дома авто. По счастливой случайности, в момент аварии на находящейся поблизости игровой площадке не было детей.Пострадавшие могут позвонить по номерам:(4922) 37-86-28;37-86-12.