В минувшие выходные губернатор Александр Авдеев посетил прифронтовую зону ЛНР и ДНР. По словам первого лица региона, вместе с коллегами они привезли «приветы» с малой родины: квадрокоптеры,

В минувшие выходные губернатор Александр Авдеев посетил прифронтовую зону ЛНР и ДНР. По словам первого лица региона, вместе с коллегами они привезли «приветы» с малой родины: квадрокоптеры, тепловизоры, прицелы, аптечки, генераторы, инструменты, стройматериалы и многое другое. Губернатор оценил лагеря мотострелковых полков, в которых участники СВО отдыхают и восстанавливают силы. Так Александр Авдеев описал ситуацию, которая