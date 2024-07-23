Избирательная комиссия Мурома опубликовала список кандидатов на должность главы города. Всего претендентов 8, и среди них есть действующий мэр Евгений Рычков. Ниже будут перечислены

Избирательная комиссия Мурома опубликовала список кандидатов на должность главы города. Всего претендентов 8, и среди них есть действующий мэр Евгений Рычков. Ниже будут перечислены кандидаты и их краткая биография. Дмитрий Бочаров – член КПРФ. Ему 34 года, закончил Московский госуниверситет путей сообщения. Работает в муромском предприятии «Водопровод и канализация» замдиректора по общим вопросам, является депутатом