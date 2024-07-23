Кого из звезд пригласят на 1000-летие Суздаля, где расположиться его гостям и другие подробности масштабного события журналистам рассказал на пресс-конференции первый вице-губернатор

Кого из звезд пригласят на 1000-летие Суздаля, где расположиться его гостям и другие подробности масштабного события журналистам рассказал на пресс-конференции первый вице-губернатор области Александр Ремига. Встреча состоялась на открытой площадке на берегу Содышки. Рассматривались вопросы туристической обстановки региона. Как сообщил первый замглавы, в этом году событий разного уровня, приуроченных к ожидаемому 1000-летию города-музея, всего около