Какие тайны хранит село Сновицы во Владимирской области? Сновицы: прошлое и настоящее. На прогулку...

Какие тайны хранит село Сновицы во Владимирской области?Сновицы: прошлое и настоящее. На прогулку с историком-экскурсоводом Татьяной Лысовой отправилась моя коллега Татьяна Воронцова.До 1948-го года никто, кроме жителей Сновиц, и не знал этого имени. Сегодня в селе одна из главных улиц названа в честь выдающейся землячки - Прасковьи Ивановны Вороновой, - рассказывает Татьяна Лысова. Труженица полеводческой бригады местного совхоза "Знамя Октября " стала первым Героем Социалистического труда в сельском хозяйстве Владимирской области.Татьяна Лысова - экскурсовод:- И в 1947 году, будучи звеньевой полеводческой бригады, ее звено собрало рекордный урожай - 32,77 центнера с га, причем, в 8 га…О Вороновой тогда узнала вся страна, как и о селе Сновицы. Село знаменито - людьми, легендами, ресурсами. История здесь - на каждом шагу. Есть она и у дома №1 на улице Вороновой .Татьяна Лысова - экскурсовод:- Что интересного хочется добавить: домик позади меня попал в кино - засветился во время съемок фильма "Про бизнесмена Фому".Сновицкий домик снимали не снаружи, а внутри. И сыграл он роль сельсовета. В здании и сегодня располагается администрация сельского поселения. Сегодня в Сновицах - более 30 улиц. Среди исторических - Вознесенская. Она названа в честь храма.Татьяна Лысова - экскурсовод:- Первоначально храм в Сновицах , который упоминается в окладных книгах 1628 года, был деревянным храмом Николая Угодника, но деревянные храмы горят, и после пожара 1717 года, настоятель Вознесенской церкви Владимира решил подарить деревянное здание своей церкви селу Сновицы. Там собирались строить каменный храм, и вот они подарили Сновицам свой деревянный. Поэтому, когда освятили его уже в честь Вознесения Христова, - он тоже, кстати, сгорел. И селяне уже купили Ильинскую церковь, там тоже деревянную меняли на каменную постройку.В 1827-м году прихожане возвели церковь каменную - с 2 приделами и колокольней. Но до нашего времени она дошла в усеченном виде: купола и колокольня разрушены в советские годы. Сегодня церковь действующая и восстанавливается, благодаря усилиям молодого настоятеля, - рассказывает Татьяна.Сновицы становятся все более привлекательными для жизни. Благоустроенным стал и центральный сквер. Но особое очарование селу придают старинные дома. Этот - в стиле русского классицизма - возведен в конце 19-го столетия зажиточным крестьянином Василием Балашовым. Семья была большой. К 30-м годам здесь проживало 14 человек. Но дом у хозяев отобрали после раскулачивания.Татьяна Лысова - экскурсовод:- Но в 1991 году Ельцин выпускает указ о возврате таких домов наследникам... И этим воспользовались потомки Балашова. Внучки. Прошли они несколько судов. Но добились. Но жить правда не стали.А дом интересен еще и тем, что он двухэтажный и полностью кирпичныйТатьяна Лысова - экскурсовод:- Как вспоминают старожилы, здесь - в Сновицах - были залежи глины. И можно предположить, что у них были свои собственные кирпичные заводы…В Сновицах проживали и потомки князей Пожарских. Местные жители называют имя Ильи Ефимовича Пожарского - он жил здесь в первой половине 19 века. А этот дом - настоящий памятник истории.Татьяна Лысова - экскурсовод:- Мы с вами на улице Шмакова, у дома Шмакова, о котором напоминает мемориальная доска.Здесь - в 1885-м году - появился на свет пионер советского телевидения Павел Васильевич Шмаков. С родителями жил здесь 11 лет, а затем семья перебралась в Москву. Отец мечтал дать сыну хорошее образование, - замечает Татьяна.Татьяна Лысова - экскурсовод:- Там он оканчивает сначала Рогожское начальное училище, дельвиговское железнодорожное, поступает в Московский университет. Только с аттестатом было это возможно. Нужно было сдать курс гимназии. Экстерном.В первую мировую войну, а затем в гражданскую Павел Шмаков служил связистом. А в 30-е годы занимался организацией телевещания в СССР. Был одним из руководителей строительства знаменитого центра на Шаболовке.Татьяна Лысова - экскурсовод:- Был одним из создателей супериконоскопа - лучевой трубки. Изобретение на расстоянии, разработчик систем подводного ТВ. в 1950-м предоставил работу - точные расчеты, что спутники могут передавать сигнал на весь земной шар...Спутники появились только через 5 лет...Шмаков - один из разработчиков цветного ТВ, автор учебника о телевидении. Шмаков мечтал передавать на расстоянии не только изображения, но и запахи. Работал над тем, чтобы кодировать их в электрические сигналы.На малую родину в Сновицы ученый приезжал в 1980-м . Вот он - на фото, сделанных его сыном Сергеем, из личного архива краеведа Юрия Белова.Еще одна достопримечательность Сновиц - Содышка. Река славилась вкусной целебной водой. Сегодня это трудно представить. Как и то, что этот мелкий зацветший ручеек и есть Содышка.Татьяна Лысова - экскурсовод:- Известно, что здесь стояли 5 мельниц, своя плотина, омут...Рыбалка, где и сомы, и щуки, и язи...Кроме этого, старожилы вспоминали, что здесь была чистейшая вода до 50-х годов.Река обмелела после развития промышленной зоны. Тогда было решено превратить Содышку в водохранилище, построить дамбу для нужд предприятий.Татьяна Лысова - экскурсовод:- При постройке дамбы большую чашу, рассчитанную на 4 миллиона кубов, рассчитывали, что Содышка займет ее года через 3. Но Содышка показала свой нрав и быстро заполнила эту чашу и даже норовила затопить окрестности.Увы, сегодня за водохранилищем Содышка выглядит вот так - запущено и невзрачно. А еще в советские времена она была любимым местом отдыха владимирцев - с прокатом лодок летом и катком - зимой. Наверное, не случайно оценил эти сновицкие места и Грозный государь.Татьяна Лысова - экскурсовод:- В разных документах эту речку называют и как Шедушку Содочка, и Содушка, и до сих пор не установлена этимология слова. Есть интересное предположение, что в этих местах останавливался Иван Грозный здесь отдыхать, то есть - с одышкой.Сновицкий монастырь - и самая большая загадка здешних мест, и самое красивое место. Здесь живут легенды и сбываются вещие сны.Татьяна Лысова - экскурсовод:- Существует местная легенда, что монастырь основал Иван Грозный. Здесь была остановка, и во время сна ему явилась Богородица, которая благословила его на поход.Казань была покорена . После благой вести царь якобы повелел основать здесь храм, назвав его Благовещенским.Но есть еще одно утверждение. В книге "История русской церкви" монастырь упомянут как митрополичий. Митрополия была переведена из Владимира в Москву в 1325 году. А значит, Сновицкая обитель основана в начале 14-го века. Он и сегодня словно парит над поселением, величественно возвышаясь на холме.Рассказывают, что жил здесь монах Сновид (Сновидец). Который видел вещие сны. Не отсюда ли еще одна чудесная версия названия села - сны, сновидения, Сновицы...Данных, когда храм стал каменным - нет.Татьяна Лысова - экскурсовод:- Архитектор Столетов, которому очень нравился храм, предположил, что это классическая школа, и предположил 16 век...Как монастырь - упразднен в 1764 году по приказу Екатерины...И сохранен только приходской Благовещенский храм.Тернистая дорога и сегодня многих приводит к храму. А подобраться к древнему монастырю по крутому подъему нелегко - даже летом. Снежной зимой дорогу чистят сами насельницы. Величественный храм создает особую атмосферу вокруг.Татьяна Лысова - экскурсовод:- У него на 1 этаже располагались кельи - маленькие окошечки, а молельный - второй...И мы видим летящую дверь от галерей, которые не сохранились. Возможно, они сохранились с той стороны...ни разу не могла туда попасть...Галерея действительно сохранилась. Вот так она выглядит с другой стороны. В обители встретила инокиня Варвара. Первый этаж - ныне зимний придел в честь зачатия Иоанна Крестителя. Образы святых - из дерева, сделаны местным мастером.Из дореволюционного прошлого - лишь распятие. Когда монастырь был мужским, здесь располагались монашеские кельи. На службу на 2 этаж монахи проходили по галереям. Они восстановлены по следам из прошлого. По сюжетам - на старинных стенах и сводах.Инокиня Варвара:- Сюжеты не придумывали. Когда я спросила, почему изображен Василий Парельский - неизвестный святой, редко изображается. В ответ - значит, нашли... Сами не придумывали. А все фрески - изображение Крестного страдания Господа от суда, предательства Иуды, до снятия с креста.Монашеская жизнь в Сновицах возобновилась в 2015-м. А в 2020-м Священный Синод утвердил здесь открытие женского монастыря. Его настоятельницей стала игуменья Олимпиада (Хоружая). Главным своим послушанием матушка - в миру она была инженером - конструктором ракет - считает восстановление обители.Татьяна Воронцова, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».