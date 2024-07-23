Косметолог Маркусеева Регина объяснила, когда нужно делать чистку лица.

Косметолог Маркусеева Регина объяснила, когда нужно делать чистку лица.Чистка лица – это одна из самых востребованных процедур в кабинете у косметолога. Но всегда ли она так необходима нашей коже? Чистка лица лечит кожу или вредит ей? Давайте разбираться.Для чего нужна чистка?Чистка лица – процедура глубокого очищения кожи, которая помогает избавить ее от загрязнений, комедонов, воспалений и других несовершенств на коже.Чистка бывает механической, ультразвуковой, вакуумной и комбинированной.Показания к чистке лица:– наличие открытых и закрытых комедонов– расширенные поры– активная работа сальных желез– снижение тургора кожи– тусклый цвет лицаМногие считают, что чистка способна избавить от акне, но это не так. Чистка это не лечебная, а скорее вспомогательная процедура очищения кожи.Главная задача чистки удалить сальную пробку и тем самым предотвратить воспаление в сальной железе, и соответственно образование пятен и рубцов постакне.В некоторых случаях неправильно выполненная чистка, или выполнение ее не по показаниям, может не только усугубить течение угревой болезни, но и привести к печальным последствиям, инфицированию, к развитию абсцесса, флегмоны, воспаления ПЖК, внутричерепных осложнений вплоть до летального исхода!ПротивопоказанияСуществует немало противопоказаний к процедуре чистки лица. Вот одни из них:– острые заболевания или обострение хронических– обострение дерматологических заболеваний (псориаз, экзема)– аллергический дерматит– множественные воспаления на лице– герпес-вирусная инфекцияПоэтому, не стоить назначать себе чистку самостоятельно, а тем более делать ее в домашних условиях! Лучше обратиться к специалисту.А чтобы кожа после чистки долго радовала вас своим сиянием и чистой нужно соблюдать некоторые правила:– Нельзя трогать кожу руками в течение 24 часов– исключить бани, сауны, посещение бассейна в течение 3х дней– в течение 2-3 дней не наносить маскирующие тональные средства– исключить инсоляцию (загар) в течение недели– не использовать пилинги, скрабы в течение 7 дней– обязательно использовать спф защиту перед выходом на улицу– поменять наволочку сразу после процедурыЭффект от чистки и его длительность зависит от профессионализма косметолога, соблюдения правил постухода, правильного питания и здорового сна.Будьте красивы и здоровы, а правильно выполненная чистка, заставит вашу кожу сиять!