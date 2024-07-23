Почетным донорам увеличили ежегодную выплату на 0,6 %, сообщили в Министерстве соцзащиты Владимирской области. Теперь она составляет 17 423,58 рублей. В прошлом году размер выплаты был 16578,1 рубля.

Почетным донорам увеличили ежегодную выплату на 0,6 %, сообщили в Министерстве соцзащиты Владимирской области. Теперь она составляет 17 423,58 рублей. В прошлом году размер выплаты был 16578,1 рубля. Доплату почетным донорам переведут автоматически в конце июля. Всего в области таких жителей – 9 тысяч. Почетный донор – это тот, кто сдал кровь более 40 раз, либо