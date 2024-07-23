Двух новых судей назначили в Александровском и Петушинском районах. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 22 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской

Двух новых судей назначили в Александровском и Петушинском районах. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 22 июля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области. Заместителем председателя Александровского городского суда стала Марина Александровна Бочкова. Судьей Петушинского районного суда назначена Лиана Нафтолиевна Бараташвили. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: freepik.com