Село Новофетинино Кольчугинского района во второй раз принимало масштабный исторический праздник...

Село Новофетинино Кольчугинского района во второй раз принимало масштабный исторический праздник "Суворочка"Он состоялся, благодаря большой команде проекта, которая бережно хранит историческую память."Суворочка"- ласковое прозвище Натальи Суворовой, дочери великого русского полководца Александра Суворова. В 1823 году на её средства в центре деревни Новофетинино началось возведение каменной церкви. В середине 19-го столетия был отстроен большой пятиглавый с тремя престолами и каменной колокольней Храм Всех Святых. Сегодня возрождаемый храм вновь - главная достопримечательность и центр единства.Праздник "Суворочка" начался с праздничного утреннего молебна для жителей и гостей села. Также в Новофетинине развернулся мастеровой двор - с творческими мастер-классами и ярмаркой от умельцев Владимирской области. А благодаря творческим коллективам и артистам, состоялся большой концерт под символичным названием "Возродим святыни России!". Также прошли исторические викторины, конкурс патриотической песни, активные игры.Большие народные гуляния завершились поздно вечером. В Новофетинино развернули и кинозал под открытым небом. Участники праздника посмотрели легендарную картину "Офицеры".