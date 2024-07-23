Смотрите Вести в 14:30: какие необычные образы хранит киржачский музей иконописи и...

Смотрите "Вести" в 14:30: какие необычные образы хранит киржачский музей иконописи и реставрации?Кап-капремонт- Капитальный ремонт крыши обернулся еще большими проблемами...Протечки в доме на Лакина во Владимире - что говорят в региональном фонде капремонта?Смородиновое Верхозерье- Как умеют гулять в Верхозерье Меленковского района? И какая голубая мечта есть у жителей? В регионе начался очный этап конкурса "Самая красивая деревня".Народные иконы- Иконы, которые создавали простые люди. Какие необычные образы хранит киржачский музей иконописи и реставрации?