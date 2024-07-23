Участие в проекте, инициированном Уполномоченным по правам человека Людмилой Романовой, приняла заместитель начальника правового отдела регионального полицейского ведомства Анна Артамонова.

Сотрудники УМВД России по Владимирской области и территориальных органов внутренних дел на районном уровне постоянные участники проекта «Правовой поезд», созданного по инициативе Уполномоченного по правам человека во Владимирской области и успешно реализуемого уже не первый год. Он позволяет жителям сельской местности получить бесплатную квалифицированную юридическую помощь от представителей самых разных ведомств и учреждений.Вчера, 16 июля, участники проекта прибыли в Камешковский район. Местные жители знают о существовании «Правового поезда», поскольку уже имели возможность личного общения с компетентными специалистами. В этот раз с разноплановыми вопросами на прием обратились жители поселка Краснознаменный, села Горки и деревни Пенкино. Они касались социальной сферы, здравоохранения, сферы ЖКХ и др. В составе делегации с коллегами из других правоохранительных ведомств отвечала на волнующие местных жителей вопросы заместитель начальника правового отдела УМВД России по Владимирской области подполковник внутренней службы Анна Артамонова.Компетентную консультативную помощь граждане получили в ходе приема. Проблемы, требующие детального рассмотрения, взяты на контроль.