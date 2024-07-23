Мероприятия проведены в городе Петушки.

16 июля сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из ОМВД России по Петушинскому району и при силовой поддержке Росгвардии провели мероприятие по соблюдению иностранными гражданами миграционного законодательства. Сотрудники полиции проверили строительные объекты, расположенные в городе Петушки.Так, на одном из объектов полицейские выявили, что трудовую деятельность в качестве кровельщиков, не имея соответствующих патентов, осуществляли 7 иностранных граждан. В отношении всех нарушивших законодательство Российской Федерации иностранцев сотрудниками миграционного подразделения составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ.Также при проверке по базам данных, было установлено, что один из иностранцев уклоняется от выезда за пределы Российской Федерации в связи с окончанием срока временного пребывания. За данное нарушение 18 июля постановлением суда иностранный гражданин подвергнут административному наказанию в виде принудительного выдворения за пределы территории Российской Федерации и штрафу в сумме 2 000 рублей.Аналогичные нарушения были выявлены и при проверке второго строительного объекта. Двое граждан сопредельного государства также трудились на объекте без патента. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ.Мероприятия по проверке соблюдения иностранными гражданами миграционного законодательства Российской Федерации будут продолжены.