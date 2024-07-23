Про медицину, досуг и другие способы отъёма денег у жителей Владимирской области.

Про медицину, досуг и другие способы отъёма денег у жителей Владимирской области.Записаться к докторуМошенничество начинается со звонка по телефону. К человеку обращаются по имени-отчеству, представляются работником регистратуры поликлиники и приглашают на диспансеризацию. «Записаться на удобное время и пройти несколько обследований можно в один день», – уверяют аферисты. За вами якобы закрепляют дату посещения, и для её подтверждения нужно продиктовать код из СМС, которая поступит во время звонка.Тут начинается игра на внимательность: дело в том, что сообщение приходит вовсе не из поликлиники, а от «Госуслуг» – для подтверждения входа в личный кабинет. Если его назвать, то аферисты получают доступ к аккаунту человека и могут оформить на него онлайн-займы.– Мошенники нередко используют в схемах обмана тему медицины и здоровья. Они могут называть фамилии реальных врачей, адрес местной поликлиники, к которой прикреплён человек. Такие сведения они находят в открытых источниках или в краденых базах данных. Иногда злоумышленники убеждают установить на телефон приложение для записи к врачу, а по факту это программа-вирус, из-за которой человек потеряет доступ к своему устройству. И под угрозой оказываются все приложения с персональными и платёжными данными, в том числе банковские, – отметил эксперт по кибербезопасности владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк.Как не попасть в отель-«призрак»Второй способ обмана связан с индустрией досуга. Мошенники присылают по электронной почте или через мессенджеры предложение отдохнуть по удивительно низкой цене. Аналогичные объявления также могут попасться и в соцсетях, и даже выпасть в поисковике.Скидки за раннее бронирование и на горящие туры действительно бывают, но не стоит спешить переходить по рекламной ссылке. Страница, на которую вы попадёте, может оказаться поддельной.Оплачивая гостиницы и апартаменты через лжесер­ви­сы бронирования, можно попасть на отели-«призраки», которых на самом деле нет. Если человек переведёт деньги за такую гостиницу, то сервис будет обязан вернуть их или подобрать другой отель, так как допустил публикацию мошеннического предложения.Но если «представительотеля» уговаривает уйти с официального сайта или сервиса бронирования в мессенджер, присылает ссылку для оплаты или просит перевести деньги ему лично по номеру телефона, то сервис не несёт ответственности в случае потери денег, поскольку клиент сам покинул безопасную зону.– Когда вы увидели рекламу гостиницы и решили забронировать её напрямую, важно быть уверенными как минимум в двух моментах. Первое: перед вами жильё, которое действительно существует. Второе: вы попали на настоящий сайт этого отеля. Российские отели, пансионаты и дома отдыха легко проверить в реестре Ростуризма — там собраны только настоящие объекты. Если перейдёте на их сайты прямо из реестра, можете не сомневаться, что перед вами реальные описания, а формы для оплаты не фишинговые, — пояснил Евгений Гаврилюк.Девушка, хотите фото?Аферисты выбирают аккаунты симпатичных девушек, делают им комплименты и зазывают на «бесплатные» съёмки. Мнимые фотографы просят перевести им деньги на электронный кошелёк или карту только за аренду студии. Иногда для большей правдоподобности предлагают провести оплату на странице самой «площадки». Правда, для этого присылают ссылку на поддельный сайт, где выкладывают фотографии чужих локаций.– Чтобы не потерять деньги, тщательно изучите предложение. Когда фотограф присылает примеры своих работ, проверьте их в поисковике через сервисы поиска по картинке. Не исключено, что снимки принадлежат совершенно другим людям. Внимательно изучите сайт фотостудии. Если нет никаких контактов, кроме аккаунта в мессенджере, это тревожный знак. Студия должна сказать вам свой адрес. В идеале стоит заранее туда съездить и посмотреть залы для съёмки. Будьте крайне осторожны при переводе денег за аренду. Если сайт студии окажется фишинговым, мошенники могут опустошить ваши счета, — предупредил эксперт по кибербезопасности.Мнение экспертаНачальник ОИиОС УМВД России по Владимирской области подполковник внутренней службы Ирина Гавриченко:– По-прежнему не теряет своей актуальности обман жителей при помощи IT-технологий. Стандартный предлог – перевод денег на «безопасный счёт» и вложение в «инвестиционные фонды». За неделю жители области, пострадавшие от мошенников, лишились26 млн руб.Чтобы не пополнить число потерпевших, проявляйте бдительность в общении с незнакомцами:– ни при каких обстоятельствах никому не сообщайте данные вашей банковской карты, секретный код с оборотной стороны «пластика» и пин-код;– храните пин-код отдельно от банковской карты;– внимательно читайте все смс-сообщения, приходящие от банка;– не сообщайте пароли и секретные коды, которые приходят вам в смс-сообщениях от банка, они интересуют только мошенников;– избегайте телефонных разговоров с подозрительными людьми, которые представляются сотрудниками банка или иных учреждений и ведомств, не бойтесь прервать разговор, просто кладите трубку.