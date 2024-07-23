В мероприятии приняли участие руководители Центра и ветераны органов внутренних дел. Поддерживали молодых полицейских в этот важный день их родители.

Накануне в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялся выпуск слушателей, завершивших профессиональное обучение по программе подготовки сотрудников полиции.Более пятидесяти полицейских освоили за время обучения правовые дисциплины, а также на практике отработали полученные знания, которые в полной мере пригодятся в служебной деятельности. По итогам образовательного процесса молодые сотрудники полиции успешно прошли аттестацию.За высокие результаты в учебе и активное участие в общественной жизни Центра нескольким выпускникам были вручены благодарности. В ближайшие дни они приступят к самостоятельному несению службы в подразделениях полиции разных районов области.Одновременно с выпуском прошла церемония принятия Присяги слушателями, прибывшими на обучение по программе профессиональной подготовки среднего и старшего начальствующего состава. Уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, достойно исполнять служебный долг поклялись более двадцати сотрудников областного Управления и территориальных органов внутренних дел на районном уровне.В торжественном мероприятии приняли участие руководители Центра и ветераны органов внутренних дел. Поддерживали молодых полицейских в этот важный день их родители.