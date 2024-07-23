Управление гражданской защиты Владимира призывает родителей к предельной бдительности Летние...

Управление гражданской защиты Владимира призывает родителей к предельной бдительностиЛетние каникулы - в разгаре. Ключевой вопрос - обеспечение детской безопасности. Управление гражданской защиты Владимира призывает родителей к предельной бдительности. И напоминает: главное - не жалеть времени на беседы и занятия с детьми о правилах безопасного поведения.В период каникул возрастает число ДТП. Ребенок должен знать, как вести себя на дороге. Ежедневно напоминайте ему о правилах. Используйте для этого ситуации на улице во дворе, по дороге в детский сад. В целях пожарной безопасности убирайте с видного места спички и зажигалки в недоступные места. Обязательно расскажите, к каким последствиям приводит пожар, какие есть пути эвакуации.Родителей просят обратить внимание и на компьютерные игры, в которые играют дети. Не лишним будет и установка сетевых фильтров и программного обеспечения, которое позволит лимитировать общение с компьютером.