В Гусь-Хрустальном районе стартовал детско-юношеский патриотический слет Мещерские зори
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В Гусь-Хрустальном районе стартовал детско-юношеский патриотический слет "Мещерские зори"
В Гусь-Хрустальном районе - в поселке Уршельский - стартовал уже ставший традиционным детско-юношеский патриотический слет "Мещерские зори". Какой будет программа? И какие звездные гости посетили торжественное открытие слета? Узнаем у Федора Лалакина.
Сохраняя традиции, строим будущее! Таков девиз 4 патриотического слета "Мещерские зори". За последние три года его успели посетить около 500 ребят - это учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники военно-патриотических клубов. И сюда хочется возвращаться, - говорят они. Из-за особой дружеской атмосферы.
Виталий - Грунтовой волонтёр:
- За время подготовки к лагерю уже познакомился со всеми. Друзья здесь находятся легко, тут общение очень хорошее, все друг к другу хорошо относятся.
В этом году слет стал межрегиональным - помимо ребят из нашего региона сюда приехали и участники из Тверской, Белгородской, а также Запорожской областей. Организатор - благотворительный фонд "ВЫМПЕЛ" при поддержке Правительства Владимирской области.
Владимир Киселёв - сенатор РФ:
- 4 год уже проводится по инициативе Эдуарда Витальевича Бендерского. Мы с ним 4 года тому назад встретились и вот договорились проводить такие замечательные слеты...На самом деле здесь ребята не только отдыхают, они здесь получают огромное количество разных знаний из совершенно различных сфер жизни.
Яркой частью открытия стало общение участников с Валдисом Пельшем. Телеведущий рассказал о своих проектах и показал фрагмент нового документального фильма, который выйдет осенью, а позже ответил на интересующие ребят вопросы. Таких "звездных" гостей будет еще немало, - говорят организаторы
Светлана Болтунова - министр образования и молодежной политики Владимирской области:
- Очень интересный формат проведения слета. "Вымпел" приглашает сюда ребят, которые достигли определенных успехов и очень интересуются военно-патриотическим направлением, художественным, спортивным направлением...Поэтому это и отдых, и, конечно, серьезное такое патриотическое и просвещенческое дело.
Впереди у ребят насыщенная программа: тематические лекции, мастер-классы и спортивные состязания. Просмотр театральных постановок и, конечно, встречи с интересными людьми.
Федор Лалакин, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”.