В Гусь-Хрустальном районе стартовал детско-юношеский патриотический слет Мещерские зори В...

В Гусь-Хрустальном районе стартовал детско-юношеский патриотический слет "Мещерские зори"В Гусь-Хрустальном районе - в поселке Уршельский - стартовал уже ставший традиционным детско-юношеский патриотический слет "Мещерские зори". Какой будет программа? И какие звездные гости посетили торжественное открытие слета? Узнаем у Федора Лалакина.Сохраняя традиции, строим будущее! Таков девиз 4 патриотического слета "Мещерские зори". За последние три года его успели посетить около 500 ребят - это учащиеся общеобразовательных школ, воспитанники военно-патриотических клубов. И сюда хочется возвращаться, - говорят они. Из-за особой дружеской атмосферы.Виталий - Грунтовой волонтёр:- За время подготовки к лагерю уже познакомился со всеми. Друзья здесь находятся легко, тут общение очень хорошее, все друг к другу хорошо относятся.В этом году слет стал межрегиональным - помимо ребят из нашего региона сюда приехали и участники из Тверской, Белгородской, а также Запорожской областей. Организатор - благотворительный фонд "ВЫМПЕЛ" при поддержке Правительства Владимирской области.Владимир Киселёв - сенатор РФ:- 4 год уже проводится по инициативе Эдуарда Витальевича Бендерского. Мы с ним 4 года тому назад встретились и вот договорились проводить такие замечательные слеты...На самом деле здесь ребята не только отдыхают, они здесь получают огромное количество разных знаний из совершенно различных сфер жизни.Яркой частью открытия стало общение участников с Валдисом Пельшем. Телеведущий рассказал о своих проектах и показал фрагмент нового документального фильма, который выйдет осенью, а позже ответил на интересующие ребят вопросы. Таких "звездных" гостей будет еще немало, - говорят организаторыСветлана Болтунова - министр образования и молодежной политики Владимирской области:- Очень интересный формат проведения слета. "Вымпел" приглашает сюда ребят, которые достигли определенных успехов и очень интересуются военно-патриотическим направлением, художественным, спортивным направлением...Поэтому это и отдых, и, конечно, серьезное такое патриотическое и просвещенческое дело.Впереди у ребят насыщенная программа: тематические лекции, мастер-классы и спортивные состязания. Просмотр театральных постановок и, конечно, встречи с интересными людьми.Федор Лалакин, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”.