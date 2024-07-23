Темой общения стала безопасность дорожного движения в летний период.

19 июля сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Кольчугинскому району приехали в гости к ребятам, отдыхающим в загородном лагере «Дубки». Полицейские пообщались с детьми на тему соблюдения дорожной безопасности летом.Старший лейтенант полиции Сергей Перов напомнил подросткам основы безопасного поведения на улицах, дорогах, во дворах, а также в салоне транспортных средств. Вместе повторили правила передвижения на велосипедах, средствах индивидуальной мобильности, акцентировав внимание на возрасте, с которого можно управлять мопедом и мотоциклом. Полицейский не оставил без внимания тему использования в темное время суток, особенно – за городом, светоотражающих элементов, а также соблюдения правил перехода проезжей части дороги.В заключение встречи Сергей Николаевич продемонстрировал детям патрульный автомобиль, разрешил посидеть в салоне полицейской машины, ответил на все вопросы ребят. Старший лейтенант полиции пожелал детям провести лето активно, интересно и, конечно, безопасно.