Полицейские выявили детей, которые купались в местном пруду без присмотра взрослых.

Сотрудники отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Меленковскому району провели рейд по излюбленным местам купания местных жителей. Цель такого мероприятия – профилактика несчастных случаев, связанных с бесконтрольным нахождением несовершеннолетних на водоемах.Полицейские напомнили взрослым отдыхающим, многие из которых были со своими детьми, что, во избежание возможных несчастных случаев, следует научить детей безопасному поведению на воде и не разрешать им купаться в одиночку, а также посещать несанкционированные пляжи. Отдыхающим полицейские вручили памятки.Не обошлось без нарушений. Двое подростков 11 и 12 лет купались в местном пруду без сопровождения взрослых. Инспектор ПДН связалась с родителями несовершеннолетних. В отношении родителей были составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. А с детьми, в свою очередь, проведена беседа об опасности такого купания.Сотрудники полиции напоминают: на первый взгляд может показаться, что нахождение подростков одних у воды не несет какой-либо угрозы. Однако стоит помнить, что вода – это всегда зона повышенной опасности. Особенно опасны водоемы, купание в которых запрещено: здесь может быть неровное дно с камнями и корягами или неравномерная глубина, а также отсутствовать ограждения и спасатели.Находясь в одиночку или в сопровождении ровесника ребенок, испугавшись, не сможет быстро сориентироваться и справиться с непредвиденной ситуацией, что может закончиться трагедией.Уважаемые взрослые, будьте мудрыми и ответственными за жизнь своих детей!