В Муроме продолжается сезон большого дорожного ремонта В городе на Оке городские дорожные службы...

В Муроме продолжается сезон большого дорожного ремонтаВ городе на Оке городские дорожные службы приготовили к асфальтировке сразу четыре улицы. Уличная сеть Мурома пока на 100% не приведена в нормативное состояние. На дорожной карте округа ещё остаются участки, которые требуют замены полотна.В планах администрации Мурома до конца текущего сезона провести капитальный ремонт более десятка дорог, - сообщают наши коллеги из телекомпании "Муромский меридиан".