На улице Ленина в Муроме, возле здания городского ЗАГСа, завершено благоустройство сквера.

На улице Ленина в Муроме, возле здания городского ЗАГСа, завершено благоустройство сквера. Об этом 23 июля рассказала правительства Владимирской области.Работы по обновлению общественного пространства осуществлялись в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».Как подчеркнули специалисты регионального Министерства ЖКХ, в основе концепции благоустройства – «многофункциональность и рекреация». В сквере восстановили асфальтобетонное покрытие, положили новую плитку, установили скамейки и урны. Кроме того, рабочие обустроили наружное освещение и провели работы по озеленению.«Муром – родина Петра и Февронии, которые с давних времён символизируют верность, любовь и семейные узы. Эти святые являются покровителями семьи, день их памяти – 8 июля», - говорится в сообщении пресс-служба регионального правительства.