Водитель управлял скутером, не имея водительского удостоверения, которого лишился за неоднократное грубое нарушение ПДД – езду в нетрезвом виде.

Правила дорожного движения запрещают управление транспортным средством в состоянии опьянения. Выявление и пресечение данных нарушений – одно из приоритетных направлений деятельности Госавтоинспекции. Игнорирующий ПДД водитель, впервые находясь за рулем в нетрезвом состоянии, будет привлечен к административной ответственности, в случае повторно выявленного нарушения – к уголовной.Напомним, уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, были возбуждены в отношении автолюбителей дознавателями ОМВД России по Александровскому району и Юрьев-Польского Отдела МВД России.Аналогичное уголовное дело накануне возбуждено дознавателем отдела дознания ОМВД России по Петушинскому району. Его фигурантом стал 39-летний местный житель.Водитель скутера «Стелс» был остановлен госавтоинспекторами в городе Петушки. Инспекторы ДПС обратили внимание, что от мужчины сильно пахнет спиртным. Пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водитель отказался. А в процессе проверки документов полицейские установили, что мужчина лишен водительского удостоверения, поскольку ранее за аналогичное деяние привлекался не только к административной, но и к уголовной ответственности.Нарушитель был отстранен от управления, скутер изъят.Сотрудники полиции напоминают! За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность по ст. 12.8 КоАП РФ, которая влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления автомобилем на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное совершение аналогичного правонарушения предусматривает уголовную ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса РФ.Уважаемые водители! Будьте дисциплинированными, аккуратными и вежливыми! Помните, что на дороге вы не одни.