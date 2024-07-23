Мощный пожар лишил дачи одну семью и крова другую. Это произошло в поселке Мстера на улице Семашко. О происшествии «Шестому каналу» рассказали очевидцы. Пожар начался на даче. Хозяева

Мощный пожар лишил дачи одну семью и крова другую. Это произошло в поселке Мстера на улице Семашко. О происшествии «Шестому каналу» рассказали очевидцы. Пожар начался на даче. Хозяева приезжали только в выходные. Причина пожара пока неизвестна. Пламя охватило постройку в районе десяти часов вечера, 22 июля. От жара начал плавиться сайдинг соседнего дома, из-за чего