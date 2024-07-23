Убийство произошло 20 июля в деревне Дубенки Судогодского района. 29-летний ранее судимый мужчина находился там со своей 76-летней бабушкой. Родственники поссорились. В ходе конфликта внук

Убийство произошло 20 июля в деревне Дубенки Судогодского района. 29-летний ранее судимый мужчина находился там со своей 76-летней бабушкой. Родственники поссорились. В ходе конфликта внук рассвирепел и стал избивать пожилую женщину. Он наносил ей удары руками и ногами, другими бытовыми предметами. После в ход пошел нож. От всех этих травм пенсионерка скончалась на месте. Из пресс-релиза