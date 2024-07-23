Ее организовали сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Гусь-Хрустальный» и команда педагогов Юношеской автомобильной школы города Владимира.

«Вместе за безопасность дорожного движения!» - под таким девизом в загородном оздоровительном лагере «Хрусталек» города Гусь-Хрустальный прошла акция по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Организаторами мероприятия выступили сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Гусь-Хрустальный» и команда Юношеской автомобильной школы города Владимира.Отдыхающие в лагере дети были приятно удивлены неожиданному визиту гостей, когда вслед за уже знакомым патрульным автомобилем ДПС на дороге у ворот показался оранжевый автомобиль Лаборатории безопасности.Преподаватели ЮАШ организовали для детей познавательную игру, по ходу которой ребята дружно проходили различные этапы, показывали свои знания Правил дорожного движения, дорожных знаков, умение найти выход из различных «дорожных ловушек». За твердые знания дорожной безопасности юные участники мероприятия получили памятные подарки в виде световозвращающих элементов.Госавтоинспекторы организовали тематическую беседу, акцентировав внимание на основных правилах движения для пешеходов, пассажиров и водителей вело и мототранспорта, средств индивидуальной мобильности, рассказали о причинах и последствиях дорожно-транспортных происшествий с участием детей. А после продемонстрировали патрульный автомобиль с различными техническими устройствами.В завершении мероприятия гости лагеря ответили ребятам на все интересующие их вопросы, пожелали безопасного летнего отдыха, солнечной погоды и положительных эмоций.