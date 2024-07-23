В конкурсе на получение финансовой поддержки выиграли 11 инициативных проектов из Владимира. Победителей выбирали по приоритетным направлениям: образование, молодежная политика, культура и

В конкурсе на получение финансовой поддержки выиграли 11 инициативных проектов из Владимира. Победителей выбирали по приоритетным направлениям: образование, молодежная политика, культура и спорт. Так, 5 миллионов рублей получат школы №21 и №36. Деньги пойдут на реализацию проекта «Быстрее, выше, сильнее — вместе» и создание инженерного класса. Больше 3,2 миллионов направят в детскую школу хореографии. Там