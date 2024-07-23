Эта история началась в 2015 году. Тогда, как сообщают в ФСБ, осужденный из корыстных побуждений фиктивно получил статус ТСО (территориальной сетевой организации) для ООО «Промэнерго». Таким

Эта история началась в 2015 году. Тогда, как сообщают в ФСБ, осужденный из корыстных побуждений фиктивно получил статус ТСО (территориальной сетевой организации) для ООО «Промэнерго». Таким образом он незаконно получил больше 25 миллионов рублей. Чтобы получить нужный статус, гендиректор организации направил документы в департамент цен и тарифов администрации Владимирской области. Бумаги якобы подтверждали соответствие определенным