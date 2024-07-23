Во Владимире продолжается приём документов на соискание городской премии имени поэта Алексея...

Во Владимире продолжается приём документов на соискание городской премии имени поэта Алексея ШлыгинаДля тех, кто хранит лучшие традиции литературы...Выдвинуть кандидатов могут подразделения администрации областного центра, учреждения, предприятия, учебные заведения, реготделения творческих союзов, общественные организации.На соискание Премии выдвигаются писатели, поэты, драматурги, литературные критики.Алексей Иванович Шлыгин - писатель, поэт, публицист - во Владимир переехал в 1973-м году. С юности литератор был прикован к инвалидной коляске, но, несмотря на тяжёлый недуг, Алексей Иванович очень много работал. Он - автор 20 книг - стихов и прозы.Особое место в его творчестве занимали стихи для детей. Шлыгина высоко ценила Агния Барто, называя его стихи "улыбчатыми, светлыми, умными", а его самого- "лучшим детским поэтом".Алексея Ивановича не стало в 2006-м.Напомним, в разные годы лауреатами премии имени Шлыгина становились главный режиссёр областного театра кукол Владимир Миодушевский, поэты Станислав Катков, Дмитрий Кантов, Владимир Пучков, писатели Татьяна Андреева и Татьяна Васильева.