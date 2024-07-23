Во Владимире стартовал Всероссийский чемпионат Росгвардии по легкоатлетическому кроссу и служебному...

Во Владимире стартовал Всероссийский чемпионат Росгвардии по легкоатлетическому кроссу и служебному двоеборьюВ соревнованиях принимают участие 161 спортсмен. Это команды из 8 округов, 4 военных института, дивизия оперативного назначения имени Дзержинского. В их числе - участники специальной военной операции и ветераны боевых действий.По итогам соревнований (они завершатся 26 июля) будет сформирована сборная команда Росгвардии для участия в международных состязаниях.Анатолий Воронков, заместитель министра физической культуры и спорта Владимирской области:- Становится уже доброй традицией проведение крупных соревнований Всероссийского уровня среди силовых структур на территории Владимирской области. Министерство физической культуры и спорта тесно взаимодействует с руководством управления войск Нацгвардии по Владимирской области.