В течение четырех лет фигурантом в результате взаиморасчетов с подконтрольной электросетевой компанией были незаконно получены денежные средства в сумме более 25 млн рублей.

Октябрьским районным судом города Владимира вынесен приговор в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которой является передача электроэнергии.Уголовное дело в отношении мужчины было возбуждено по материалам регионального УФСБ следователем следственной части следственного управления УМВД России по Владимирской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».Установлено, что в 2015 году фигурант из корыстных побуждений фиктивно получил статус территориальной сетевой организации (ТСО) для компании, генеральным директором которой он является. Чтобы получить данный статус, он предоставил в адрес департамента цен и тарифов областной администрации документы, якобы подтверждающие соответствие критериям, указанным в законодательстве.Таким образом в течение четырех лет гендиректором в результате взаиморасчетов с подконтрольной электросетевой компанией были незаконно получены денежные средства в сумме более 25 млн рублей.Следователем во взаимодействии с оперативными сотрудниками собрана достаточная доказательственная база причастности фигуранта к совершению особо крупного мошенничества. Судом мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.