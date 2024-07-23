Во время рабочей поездки в ДНР губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил Докучаевск.

Во время рабочей поездки в ДНР губернатор Владимирской области Александр Авдеев посетил Докучаевск. Об этом руководитель региона рассказал в ВК.Докучаевск был подшефным городом для наших земляков и продолжает оставаться побратимом Суздаля. Правительство Владимирской области и неравнодушные жители помогали Докучаевску по мере возможностей. Здесь ремонтировали дома, коммуникации, образовательные и медицинские учреждения. В Докучаевске самоотверженно трудились владимирские врачи, строители и представители других профессий.Александр Авдеев проверил, как завершаются ремонтные работы в пищеблоках детских садов и городской школе. Жители Докучаевска передали отдельную благодарность Юрьев-Польскому району, который помог соорудить для ребятишек веранду.«Все дела доводим до конца, но ни в коем случае не прощаемся. Надеемся видеть наших друзей из Докучаевска на праздновании 1000-летия Суздаля», - написал губернатор Владимирской области.