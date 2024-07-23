На минувшей неделе, с 15 по 21 июля 2024 года, на территории Владимирской области зафиксировано 45 ДТП, в которых три человека скончались.

На минувшей неделе, с 15 по 21 июля 2024 года, на территории Владимирской области зафиксировано 45 ДТП, в которых три человека скончались. Ещё 62 жителя, в том числе 12 детей, получили ранения. Об этом рассказала УМВД России по региону.Кроме того, за текущий период правоохранители оформили 312 дорожных аварий с материальным ущербом и выявили 81 нетрезвого водителя.