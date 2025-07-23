На дорогах Владимирской области появятся знаки, которые будут предупреждать водителей о выбегающих на проезжую часть лосях. Необходимость в установке ярко-желтой таблички с черным

На дорогах Владимирской области появятся знаки, которые будут предупреждать водителей о выбегающих на проезжую часть лосях. Необходимость в установке ярко-желтой таблички с черным силуэтом парнокопытного появилась после того как стало ясно – уже известный знак ПДД «Дикие животные» всем примелькался, внимание проезжающих мимо он уже не привлекает. Это подтверждают печальные показатели статистики – по данным